والتر بواليا: اللعب للأهلي شرف كبير وأسعى للنجاح والعودة من جديد لمصر

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أكد والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق أنه لم يفشل خلال تجربتة مع النادي الأهلي ولكن هذه هي كرة القدم ويجب إحترام كل ما يحدث بها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" لم أكن أرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، وأبحث دائما على النجاح ولم أكن شخصا فاشلا، ولكن ما حدث في بداياتي مع النادي الأهلي لم يكن جيدا، ولكن في نهاية الموسم، عبرت عن نفسي جيدا".

وتابع" علاقتي بجميع لاعبي الأهلي كانت جيدة للغاية، خاصة لاعبي الخط الأمامي، فمروان محسن لاعب جيد للغاية، ومحمد شريف هداف الدوري وقدم موسم متميزا، وما يميز الأهلي هو تواجد كل اللاعبين بمستوى واحد وجيد للغاية".

وأردف" أحلم بالعودة للأهلي، ولكني حاليا أفكر بالنجاح مع فريقي الجديد، وأبحث عن التحديات الجيدة والمقنعة والمفيدة، وما يهم هو العمل الجاد والمواصلة على تحقيق النجاح".

والتر بواليا يرحل عن الأهلي

واختتم" أرتداء قميص الأهلي شرف كبير للغاية، وتواجدي مع الفريق ستكون هامة في مسيرتي الكروية، ويجب أن أنظر للمستقبل من أجل العودة من جديد للنادي الأهلي".

رسمياً.. مالاتيا سبور التركي يعلن التعاقد مع والتر بواليا

أعلن نادي مالاتيا سبور المنافس في بطولة الدوري التركي عن التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتر بواليا، قبل نهاية سوق الانتقالات في تركيا.

اعلن النادي الأهلي، رسمياً، انتقال مهاجمه الكونغولي والتر بوليا إلى فريق مالاتيا سبور التركي، على سبيل الإعاراة.

ينتقل والتر بواليا إلى فريق مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.

وقام أمير توفيق بإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي بما يحفظ حقوق الأهلي.

وتلقي النادي الأهلي خطابا من النادي التركي لضم مهاجم المارد الأحمر، وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية مع القلعة الحمراء، وعدم اقتناع الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر من اللاعب.

وأوضحت التقارير، بأن مسئولو الأهلي قد توصلوا إلى اتفاق لإعارة اللاعب لمدة موسم، بنية الشراء، وسيسافر اللاعب خلال ساعات إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع العقود رسميا.