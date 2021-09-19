/650795/وائل-جمعة-معسكر-منتخب-مصر-القادم-سيكون-مغلق-ومحكم-ونعلن-الموقف-النهائي-لمصطفى-محمد-قبل-إعلان-قائمة-مبارتي-ليبيا

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن مباراة الفراعنة أمام ليبيا ستكون على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ونتمنى تواجد الجمهور في المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء اون تايم" محمد صلاح يتنتهي مبارياتة مع ليفربول يوم 2 أكتوبر ثم بعد ذلك يتواجد مع منتخب مر، ونحن سعداء بتواجدة في التجمع القادم، ورفع الحظر عن مصر له أهمية كبيرة ونعمل على الظهور بشكل جيد خلال الفترة القادمة".

وتابع" مصطفى محمد سنعلن عن موقفة النهائي من التواجد في المعسكر القادم من عدمة غدا عندما نعلن الأسماء التي ستكون متواجدة في لقائي ليبيا، والأهم هو مصلحة المنتخب ونعمل من أجل عودة الإنضباط لمنتخب مصر".

وواصل" جميع اللاعبين يمتلكوا أخلاق عالية كبيرة للغاية، وبالنظر لمحمد صلاح فهو لم يتغير نهائيا، ونحن نتغير في بعض الأحيان والجميع يحترم ويتمنى رؤية محمد صلاح مع منتخب مصر".

واختتم" المعسكر القادم سيكون مغلق ومحكم تماما لأننا نريد العبور من المرحلة الحالية والصعبة لبر الأمان، والأهم هو الفوز بمبارتي ليبيا وأن نحصل على الأسماء الأفضل التي تساعد في نجاح المنظومة الرياضية".

وائل جمعة: حلم كارلوس كيروش تأهل الفراعنة إلى كأس العالم.. ومنتخب مصر ملك لجميع اللاعبين

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، طلب تقريرا مفصلا عن جميع اللاعبين المصريين المتواجدين في أوروبا خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" منتخب مصر مفتوح للجميع ولن يكون حكرا على أحد والفترة القادمة سوف تشهد تطورات كثيرة تأتى في صالح المجموعة، وننافس على التأهل لكأس العالم من أجل إسعاد الجماهير المصرية".

وائل جمعة يتحدث عن معسكر منتخب مصر

وتابع" التواجد مع منتخب مصر تكليف وتشريف، ولم أكن أستطيع أن أرفض التواجد مع منتخب مصر حاليا، ودائما يمتلك المنتخب صفوة المدربين الكبار ، والفترة الأخيرة كان بها العديد من المتغيرات بسبب عدم الاستقرار ولكن الفترة القادمة سوف تشهد تغييرات كثيرة".

وواصل" تواجدت مع منتخب مصر من قبل كلاعبا والأن مسئولا، وأعرف حجم المسئولية التي أتواجد بها، وأتمنى أن أقدم كل شئ لصالح منتخب مصر، وأقدم الشكر للجهاز السابق بقيادة حسام البدري لأنهم لم يقصروا نهائيا مع المنتخب".

واختتم" كارلوس كيروش يتحدث دائما عن هدف التأهل لكأس العالم وليس التأهل كمتصدر للمجموعة، وأن الجميع يعمل من أجل التأهل لهذا الحلم الكبير".