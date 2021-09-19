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وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتولى الدكتورة ماريان عازر هذا المنصب، مؤكدة أنها نموذج نسائى نفخر به جميعا، وتستحق عن جدارة الوصول لهذا المنصب.
وأضافت أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية إثبات جدارتها وكفاءتها فضلًا عن اقتحامها لمجالات جديدة وتبوئها أعلى المناصب، مؤكدة على دعم القيادة السياسية الدائم لتمكين المرأة المصرية فى المجالات كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للمرأة يهنىء ماريان عازر برئاسة اللجنة التنسيقية : نموذج نفخر به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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