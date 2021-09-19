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القومى للمرأة يهنىء ماريان عازر برئاسة اللجنة التنسيقية : نموذج نفخر به

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محمد الحنبوصى 2021-09-18 23:28 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر، لتكليفها برئاسة اللجنة التنسيقية لاستراتيجية التكنولوجيا والابتكار بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتولى الدكتورة ماريان عازر هذا المنصب، مؤكدة أنها نموذج نسائى نفخر به جميعا، وتستحق عن جدارة الوصول لهذا المنصب. 

 

وأضافت أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية إثبات جدارتها وكفاءتها فضلًا عن اقتحامها لمجالات جديدة وتبوئها أعلى المناصب، مؤكدة على دعم القيادة السياسية الدائم لتمكين المرأة المصرية فى  المجالات كافة. 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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