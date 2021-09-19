احتفال إيبارشية سيناء الجنوبية بعيد موسى النبى

جدة - نرمين السيد - وترأس قداس العيد، اليوم السبت، بكنيسة موسى النبى مارمرقس بطور سيناء بركة هذا العيد وصاحبه تكون معنا، والذى تباركت به كل جبال ورمال سيناء الجنوبية،.
وتقدس الهواء بكلام الله مع موسى النبى مما جعل المكان له طابع مقدس وأرض مقدسة من وقت أن قال الله لموسى النبى.
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