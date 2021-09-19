فيديو - فنون من كل مكان .. «تراثنا» أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية

جدة - نرمين السيد - وعرض التقرير، نماذج مصرية ألهمت العالم بعملها اليدوى لن تجدها إلا فى مصر. وينطلق معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، فى التاسع من أكتوبر المقبل ويستمر حتى 15 من الشهر ذاته، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس.

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