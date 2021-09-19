والدة البائع الفصيح : «أيوب» بدأ تصنيع التحف اليدوية وهو عنده 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة عواطف على، والدة البائع الفصيح، إن أيوب ابنها كان عقله متفتحا منذ الصغر، وكان يأتى بالأشياء ليرسمها ويعمل منها بعض التحف الصغيرة والمنتجات اليدوية منذ كان فى العاشرة من عمره.





وأضافت السيدة عواطف، خلال استضافتها فى برنامج التاسعة، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسيتى على التلفزيون المصرى: "أما لقانى بشترى فى جهاز البنات بعض التحف، قال لى متشتريش وأنا فيا مخ وهعمل أحسن من الجاهز".

وتابع: "من وقتها بدأ فى الشغل وأول حاجة صنعها الطفايات وربنا كرمه بعد كده واشتغل فى حاجات العرسان، وهو اللى وقف معايا فى زواج إخواته".

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