فيديو - شقيق البائع الفصيح: علمنى أنا ووالدتى الصنعة.. وبيخرج للشغل 8 الصبح

جدة - نرمين السيد - وقال عبد اللاه، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، إن أيوب شقيقه هو الذى علمه الصنعة وهو من قام بها فى البداية.
وأضاف: "دخلنى أنا ووالدتى معاه فى الصنعة، وهو اللى علم أمى، ووالدتى مكانتش قادرة تساعدة فسبت شغلى واشتغلت معاهم".
وأوضح: "أيوب يخرج من الساعة 8 صباحا عشان يبيع المنتجات اليدوية، وييجى بعد ما يخلص يقوم بعمل المشغولات اللى هيبيعها تانى يوم، والحمد لله اشتركت معاه فى الشغل".
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