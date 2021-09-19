آخر اليوم .. تعرف على الطرق والمحاور البديلة بعد إغلاق نفق الزعفرانة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر اليوم" المذاع على الراديو 9090، إن غلق نفق الزعفرانة سيكون لمدة شهرين لرفع الكفاءة، وقامت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع العلامات الإرشادية أمام قائدى السيارات.
وأوضح، أن الأعمال التى ستتم داخل النفق هىرفع الكفاءة بالتزامن مع رفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى، وهو الأمر الذى يستلزم إغلاق نفق الزعفرانة بشكل كلى فى الاتجاهين.
وتابع، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بخطة واستحداث تحويلات مرورية، وهى القادم من طريق 21 الصف وأطفيح باتجاه طريق الزعفرانة البحر الأحمر سيسلك يمينا اتجاه الطريق الشرقى حتى نفق بياض العرب.
أما القادم من طريق 21 الصف وأطفيح باتجاه طريق القاهرة سيستكمل حتى نفق أطفيح والاستكمال حتى منطقة الإخصاص ومنها إلى الدائرى.
وعن الملصق الإلكترونى، قال صابر إن له أهمية كبيرة فى الحفاظ على بيانات السيارة دون أن يضطر ضابط المرور إيقاف السيارة، وهو يصرف لكل مركبة أثناء التجديد.
وأوضح، أن كان هناك مهلة لتركيب الملصق الإلكترونى، لذلك قررت وزارة الداخلية عدة عقوبات لإتلاف وعدم تركيب الملصق الإلكترونى.
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