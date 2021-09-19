فيديو - والدة البائع الفصيح: «كنت بشتغل خياطة.. وجوزى مات وعندى 9 أولاد»

جدة - نرمين السيد - روت السيدة عواطف على، والدة البائع الفصيح، قصة كفاحها وتربيتها لأبنائها، وذلك خلال استضافتها فى برنامج التاسعة، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى.





وقالت السيدة عواطف، إنها كانت تعمل "خياطة"، ومعها 5 بنات و4 أولاد، وتوفى زوجها وترك أطفالهما صغارا، لكنهم لم يشعروا بوفاته أبدا لأنهم لم ينقصهم شىء على الإطلاق.

وتابعت: "بقيت أنا أمهم وأبوهم وعلمت البنات واتجوزوا، وأنا عملت عمرة والحمد لله مفيش حاجة نقصانى".

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