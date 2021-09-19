جدة - نرمين السيد - وقال الحسينى، خلال استضافته البائع الفصيح، فى "التاسعة"، إن منتجاته اليدوية أفضل من المنتجات الصينى التى يتم استيرادها "شغلك نضيف وأحلى من المنتج الصينى". وأوضح الحسينى، أن "البائع الفصيح" يمتلك مهارة فى نحت التحف الصغيرة وتصنيعها بطريقة أكثر من رائعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - يوسف الحسينى لـ البائع الفصيح: «شغلك نضيف وأحلى من الصينى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.