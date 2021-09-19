انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام الالكترونى عن خدمات بطاقات التموين من المنزل.. شرح بالخطوات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتوجيه بشكل مستمر من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وذلك من خلال إتاحة عدد من الخدمات والخاصة بأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا، وذلك عن طريق موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، يقوم من خلالها المواطن بالدخول على موقع دعم مصر، ومعرفة الاجراءات التى تمت فى الطلب الذي سبق وأن تقدم به، وذلك من أجل الحصول على أحد خدمات بطاقات التموين.

وتنتطبق تلك الخدمات على المواطنين الجدد، الراغبين فى إستخراج بطاقة تموين جديدة من خلال الموقع الالكترونى، أو بالنسبة للمواطنين الراغبين فى إستخراج بطاقة تموين بدل تالف أو بدل فاقد، وجميع تلك الخدمات قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتسهيل على المواطنين، من خلال القيام بتلك الخدمات من خلال الموقع الإلكترونى، دون الحاجة للذهاب لمكتب التموين .

خطوات الإستعلام عن حالة طلبك للحصول على خدمات بطاقة التموين

نشرح لكم الخطوات التفصيلية من أجل الإستعلام عن حالة طلبك، سواء طلب إستخراج بطاقة تموين جديدة، أو إستخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل تالف :

الخطوة الأولى: الدخول على موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط https://www.tamwin.com.eg/

الخطوة الثانية: ويظهر بعد ذلك على يمين الموقع ” خدمات تموينية للمواطنين” .

الخطوة الثالثة: النقر على الاستعلام عن حالة الطلب .

الخطوة الرابعة: تتابع باقى الخطواة بكل سهولة .

وتأتى تلك الخطوة الهامة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، من أجل التسهيل على المواطنين، وذلك بالإضافة إلى التخفيف من الزحام بمكاتب التموين من أجل الإستعلام عن حالة طلب بطاقة التموين، للوقاية من إنتشار فيروس كورونا .