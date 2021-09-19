وقالت الوزير، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، إن أسعار التحف الخاصة بأيوب رخيصة، وكلها منتجات محلية، وصنعت بخامات محلية، وتأخذ الطابع المصرى.
وأشادت الوزيرة، بوالدة البائع الفصيح، قائلة إنها تحدت الظروف من أجل تربية أولادها.
أضافت، أن والدة أيوب استغلت موهبة ابنها فى صناعة منتجات محلية مشابهة ومنافسة للمنتجات المستوردة، مؤكدة أن الصناعات الحرفية فى مصر تراثية وسوف نخصص له جناح لعرض منتجاته.
وأعلنت أنها ستقوم بإرسال مدير فرع المشروعات فى قنا لأيوب وأسرته لتلبية متطلباته واحتياجاته من أجل تطوير صناعته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - وزيرة التجارة تشيد بـ البائع الفصيح : سنلبى احتياجاته لتطوير صناعته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.