فيديو - وزيرة التجارة تشيد بـ البائع الفصيح : سنلبى احتياجاته لتطوير صناعته

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمنتجات البائع الفصيح أيوب عبد اللاه، التى عرضها ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى.





وقالت الوزير، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، إن أسعار التحف الخاصة بأيوب رخيصة، وكلها منتجات محلية، وصنعت بخامات محلية، وتأخذ الطابع المصرى.

وأشادت الوزيرة، بوالدة البائع الفصيح، قائلة إنها تحدت الظروف من أجل تربية أولادها.

أضافت، أن والدة أيوب استغلت موهبة ابنها فى صناعة منتجات محلية مشابهة ومنافسة للمنتجات المستوردة، مؤكدة أن الصناعات الحرفية فى مصر تراثية وسوف نخصص له جناح لعرض منتجاته.

وأعلنت أنها ستقوم بإرسال مدير فرع المشروعات فى قنا لأيوب وأسرته لتلبية متطلباته واحتياجاته من أجل تطوير صناعته.