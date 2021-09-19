جدة - نرمين السيد - ألقى البائع الفصيح، أيوب عبد اللاه، قصيدة شعر وصف بها حجم معاناة أمه معه هو وأخوته، وذلك خلال استضافتهم ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى.





من ناحيتها بكت السيدة عواطف على، والدة البائع الفصيح، على الهواء، عندما ألقى ابنها القصيدة الشعرية.

وفاجئ البائع الفصيح الجميع بتقبيل قدم والدته على الهواء، قائلا: "أنا متمنيها أبوس على رجلك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - البائع الفصيح يقبل قدم أمه على الهواء ويهديها قصيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.