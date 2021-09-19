فيديو - البائع الفصيح لـ التاسعة: أصنع التحف بنفسى وبتكلفة بسيطة للغاية

جدة - نرمين السيد - وقال البائع الفصيح، إن أسعار التحف التى أصنعها بيدى أقل فى الثمن بكثير من التى يتم شراؤها بالأسواق. وتابع: "إيه اللى يخلينى أشترى تحف بـ700 جنيه طالما أقدر أعملهم بإيدى، وبعمل التحف بنفسى وبسعر بسيط جدا".

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