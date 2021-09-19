مورجان : إثيوبيا تخرق كل المعاهدات الخاصة بأزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأكد مورجان، فى برنامج "النبض الأمريكى"، المعروض على شاشة القاهرة والناس، أننا نثق فى الإدارة السياسية وحكمة الرئيس السيسى، مضيفا: نتذكر دائما مقوله الرئيس "متقلقوش". وأوضح، أننا نحتاج إلى مياه أكثر فى مصر، لذلك رأينا مشروعات كثيرة من أجل الاستفادة بكل نقطة مياه. وأشار إلى أن مصر ستخرج من أزمة سد النهضة بأقل الخسائر بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

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