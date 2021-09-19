سيناتور أمريكى لـ مورجان : إجراءات الرئيس السيسى تجاه أزمة سد النهضة محسوبة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بلاك، خلال مداخلة له مع الدكتور مايكل مورجان، فى برنامجه "النبض الأمريكى"، الذى يعرض على قناة القاهرة والناس، أن السيسى رجل حكيم للغاية ولن يأخذ أى خطوة بشأن سد النهضة إلا إذا فكر فيها جيدا.
وأكد، أن الرئيس السيسى من أعظم قادة العالم، وإجراءاته تجاه السد دبلوماسية جدا ومحسوبة.
وأشار إلى أن مصر السودان يتفاوضان مع إثيوبيا منذ عشرات السنوات، مؤكدا أن النيل ملك لجميع وليس إثيوبيا وحدها.
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