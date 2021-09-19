ارتفاع الحرارة يعود .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، غدا الأحد، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء. وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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