مايكل مورجان : الرئيس السيسى تعامل مع أزمة سد النهضة بمنتهى الحكمة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مايكل مورجان، الإعلامى والباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قضية سد النهضة أمن قومى بالنسبة لمصر، مؤكدا أنه لا تفاوض مع حصة مصر فى المياه.





وأضاف مورجان، فى برنامج "النبض الأمريكى"، المعروض على شاشة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسى صبور جدا وتعامل مع أزمة سد النهضة بمنتهى الحكمة. وتابع، "الفترة الجاية مترقبين دور أكبر للولايات المتحدة الأمريكية لحل مشكلة سد النهضة ونتمنى أن يكون دورا إيجابيا".

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