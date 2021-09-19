وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد ...

الوزير يعقد اجتماعا موسعا مع اعضاء اللجنه الخاصه بمتابعة إنشاء ميناء المكس بحضور عدد من أهالي المكس و نجعي اسو والالومونيوم

القيادة السياسية وجهت بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي

في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إنشاء ميناء المكس بين مينائى الاسكندرية والدخيلة وذلك خلال تفقد فخامته لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية أوائل هذا الشهر قام الفريق مهندس/ كامل الوزير يرافقه اعضاء اللجنه الخاصه بمتابعة إنشاء ميناء المكس والتي تضم اعضاء من كل من محافظه الاسكندريه و الهيئه العامه لميناء الاسكندريه و الهيئه المصريه لسلامه الملاحه البحريه و الهيئه العامه للمساحه بتفقد موقع ميناء المكس الجديد ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع

حيث تابع الوزير أعمال الرفع المساحي لموقع الميناء الجديد وتفقد الأماكن الخاصة بالأولويات العاجله للرفع المساحي شمال طريق المكس في المسافه من ترعة النوبارية حتى ميناء الدخيلة وذلك لسرعه البدء في اعمال الرسومات التخصصيه والتصميميه النهائيه للميناء والبدء في التنفيذ كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير بسرعة البدء في اعمال التطهير بالمناطق المتاحه من الميناء

وأكد وزير النقل خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال خاصة وانه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس والانتهاء من تطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة

في نهاية عام 2024 سيكون ميناء الاسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط مشيراً إلى أن ميناء المكس سيشتمل على عدد 7 أرصفة بطول 3.5 كم. ط واعماق تصل 18-20 متر وساحات تخزين تقدر ب3.5 كم2 وستصل تكلفته الى 12 مليار جنيه

وفي ختام الجولة اجتمع الوزير مع اعضاء اللجنه الخاصه بمتابعة إنشاء ميناء المكس وبحضور عدد من أهالي المكس و نجعي اسو والالومونيوم حيث أكد الوزير ان ميناء المكس مشروع قومي سيخدم الدولة المصرية بشكل عام وأهالي الإسكندرية بشكل خاص وسيوفر عدد كبير من فرص العمل لأهالي الإسكندرية

وانه يتم التنسيق مع جميع الجهات المالكه لاي اراضي او عقارات في حيز مشروع ميناء المكس وذلك لتقدير التعويضات العادله لهم وفقا للمنهجيه المتبعة من هيئه المساحه المصريه كما ان الصيادين لن يضاروا مضيفاً انه بالنسبة لبعض الاستفسارات الخاصة بنجعي اسو والالومونيوم تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتم توفير شقق بديلة لكافة الأهالي في بشاير الخير وفقاً للأطر القانونية المحددة في كافة الحالات مضيفاً أنه على كل مواطن في هذه المناطق ان يطمئن تماماً مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي