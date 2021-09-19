/650796/مواعيد-مباريات-اليوم-الاحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد مبارايات هامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة توتنهام ضد تشيلسى فى الدورى الإنجليزى، وفالنسيا ضد ريال مدريد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي برايتون أمام ليستر سيتي الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium وست هام يونايتد أمام مانشستر يونايتد الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium تقام مباراة توتنهام هوتسبير أمام تشيلسي الساعة الخامسة والنصف على قناة beIN Sports 1 HD Premium. مواعيد مباريات الدوري الإسباني ريال مايوركا أمام فياريال الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد أمام إشبيلية الساعة الرابعة والربع عصرا على قناةbeIN Sports HD 1 ريال بيتيس أمام إسبانيول الساعة السادسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports HD 1 فالنسيا أمام ريال مدريد الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي إمبولي أمام سامبدوريا الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا تقام مباراة فينيزيا أمام سبيزيا الساعة الثالثة عصرا تقام مباراة هيلاس فيرونا أمام فريق روما الساعة السادسة مساء تقم مباراة لاتسيو أمام كالياري الساعة السادسة مساء تقام مباراة يوفنتوس امام ميلان الساعة التاسعة إلا ربع مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي نيس أمام موناكو الساعة الواحدة ظهرا أنجيه أمام نانت في تمام الساعة الثالثة عصرا مارسيليا أمام رين في تمام الساعة الخامسة مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium باريس سان جيرمان أمام فريق ليون الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium. مواعيد مباريات الدوري التركي تقام مباراة جيرسونسبور أمام قونيا سبور الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا تقام مباراة جالاتا سراي أمام ألانياسبور في تمام الساعة الثالثة عصرا تقام مباراة إسطنبول باشاك شهير أمام فنربخشة الساعة السادسة مساء تقام مباراة هاتاي سبور أمام فيرق قيصري سبور الساعة السادسة مساء

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