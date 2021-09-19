/650798/تعرف-على-موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-ألانيا-سبور-الليلة

يخوض جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد مواجهة قوية أمام نظيره ألانيا سبور فى الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب تورك تيليكوم أرينا ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري التركي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القناة الناقلة

beIN Sports 1 Turkey.

وتاهل نادي جالاتا سراي التركي الى مواجهات بطولة الدوري الاوروبي بعدما تمكن من إقصاء نادي ريندرز الدنماركي في مباريات تحديد المتأهل للمجموعات، بعدما تعادل معه في الذهاب بهدف لهدف وانتصر عليه فى الاياب بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة

وستذاع مباراة جلطة سراي التركي ضد لاتسيو الايطالي عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة قنوات bein sports وستخصص قناة بي ان سبورت1 beIN Sports HD لإذاعة اللقاء

رسالة مدرب جالاتا سراي لمصطفى محمد

قال مدرب جالاتا سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وخسر جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد المباراة الثانية بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، ليودع الفريق التركي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أيندهوفن بسداسية مقابل هدفيين بمجموع المواجهتين.