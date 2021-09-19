الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش فى السوبر المحلي

/650799/الاهلي-يبدأ-اليوم-الاستعداد-لمواجهة-طلائع-الجيش-فى-السوبر-المحلي

يواصل النادي الأهلي تدريباته اليومية بمعسكر الإسكندرية الحالي استعداداً لمباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المقرر له بعد غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

والتقى النادي الأهلي طلائع الجيش في ٣١ مباراة، ٢٩ مباراة في الدوري ومبارتين في الكأس، واستطاع المارد الاحمر الفوز في ٢٥ مباراة وحسم التعادل ٦ مواجهات بين الفريقين ولم يستطع طلائع الجيش تحقيق الفوز في أي مناسبة.

وسجل النادي الأهلي ٦٣ هدفا في طلائع الجيش بينما اهتزت شباكه بـ ١٥ هدفا فقط ،و يعد محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي للمواجهات بين الناديين برصيد ٨ أهداف ويأتي خلفه عماد متعب ٧ أهداف بفارق هدافين عن عبدالله السعيد وتساوى كل من فلافيو ومحمد بركات في الأهداف برصيد ٣ أهداف لكل منهم.

كانت أول مواجهات الفريقين موسم ٢٠٠٤/٢٠٠٥ وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدف الزئبقي محمد بركات، وكان أول تعادل بين الفريقين موسم ٢٠٠٦/٢٠٠٧.

اخر لقاء جمع بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي في الدوري الممتاز هذا الموسم أكبر فوز حققه النادي الأهلي كان موسم ٢٠٠٦/٢٠٠٧ وموسم ٢٠١٤/٢٠١٥ وكان الفوز بنتيجة ٤/٠.