وزير الرى: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتى نهاية سبتمبر

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.
واستعرض وزير الرى - خلال الاجتماع - الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجها بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، متابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجارى تنفيذها حاليا، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.
وشدد عبد العاطى على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أى ازدحامات فى المجارى المائية.
كما استعرض الإجراءات التى تقوم بها وزارة الرى لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكافة احتياجات المنتفعين، حيث تم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى استمرار الخفض التدريجى للتصرفات المائية.
ووجه الوزير بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدى للجهة المختصة، للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
كما طالب الدكتور عبدالعاطى بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد نهر النيل ومتابعة الموقف المائى والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
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