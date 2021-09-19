موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري

يدخل فريق توتنهام الإنجليزي يستضيف اليوم الأحد نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع برصيد 9 نقاط، ويبحث الفريقان عن الانتصار لمطاردة ليفربول في الصدارة.

توج نجولو كانتي لاعب منتخب فرنسا و تشيلسي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا لعام 2021، وذلك خلال حفل جوائز الافضل الذي يقام على هامش إقامة مراسم قرعة مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/202، والتي ستقام في مركز مؤتمرات حليش في مدينة إسطنبول بتركيا.

المجموعة الأولى

مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان

المجموعة الثانية

أتليتكو مدريد.

ليفربول.

المجموعة الثالثة

سبورتنج لشبونة.

بوروسيا دورتموند.

المجموعة الرابعة

إنتر ميلان.

ريال مدريد.

المجموعة الخامسة

بايرن ميونيخ.

برشلونة.

المجموعة السادسة

فياريال.

مانشستر يونايتد.

المجموعة السابعة

ليل.

إشبيلية.

المجموعة الثامنة

تشيلسي.

يوفنتوس.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

دور الـ 16 15/16 - 22/23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16.

8/9 - 15/16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ 16.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي أمام سامبدوريا الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

تقام مباراة فينيزيا أمام سبيزيا الساعة الثالثة عصرا

تقام مباراة هيلاس فيرونا أمام فريق روما الساعة السادسة مساء

تقم مباراة لاتسيو أمام كالياري الساعة السادسة مساء

تقام مباراة يوفنتوس امام ميلان الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس أمام موناكو الساعة الواحدة ظهرا

أنجيه أمام نانت في تمام الساعة الثالثة عصرا

مارسيليا أمام رين في تمام الساعة الخامسة مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

باريس سان جيرمان أمام فريق ليون الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.