نجوم الفن يحصدون جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال 12..«صور»

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أُقيم مساء أمس السبت، حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال 12، والمهداة إلى روح الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

دوت الخليج يرصد فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال 12.

نجوم الفن يحرصون على حضورمهرجان الفضائيات العربية.

توافد عدد كبير من نجوم الفن في مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الثانية عشر، منهم أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وليلى وملك ومنى أحمد زاهر، وحمادة هلال وزوجته، ونرمين الفقي، ونسرين طافش، ومحمد رياض، وروجينا، ومحمد الشرنوبي وزوجته، وعايدة رياض، وداليا مصطفى، ونيكول سابا، ورنا رئيس.

تكرم الدورة الثانية عشرة لمهرجان الفضائيات العربية والتي تحمل فعاليات المهرجان اسم «الأفضل والمفضل» مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع على مستوى مصر والوطن العربي في الدراما والسينما والبرامج والإعلاميين ونجوم الفن، وذلك تحت إدارة رئيس المهرجان أحمد عليوة ورئيس اللجنة المنظمة علي ياسين.

نجوم الفن يحصدون جوائز مهرجان الفضائيات العربية

وحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، من بينهم، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقى، احمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

تسلمت هنا الزاهد جائزة التميز، عن مسلسلها حلوة الدنيا سكر، والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها، وظهرت هنا في مهرجان الفضائيات العربية بإطلالة مميزة لها.

روجينا تهدي جائزتها لزوجها أشرف زكي

أهدت الفنانة روجينا جائزة الإبداع من مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 12، عن دورها في مسلسل بنت السلطان الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2021، لزوجها الفنان أشرف زكي.

حصدت الفنانة رنا رئيس، على جائزة أفضل وجه جديد عن مسلسل "ضل راجل"، من مهرجان الفضائيات العربية، وحصد آدم الشرقاوى جائزة أفضل وجه جديد عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وحصل على جائزة أفضل مخرج تامر محسن عن مسلسل "لعبة نيوتن".

تسلمت الفنانة نيكون سابا، جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية الجو حلو من مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ12، اليوم، وأهدتها لبلدها لبنان، ووجهت رسالة شكر وتقدير لمصر، لمساندتها ودعمها للبنان في الفترة الأخيرة والعصبية التي مرت بها لبنان، مختصة بالشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

مسلسل الاختيار 2 يحصد جائزة أفضل مسلسل

وحصل مسلسل "الاختيار 2" أفضل مسلسل، وحصد الفنانون أحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبى على جوائز تميز عن أدوارهم فى مسلسل "لؤلؤ"، أما جائزة الإبداع من نصيب الفنانة جميلة عوض عن مسلسل "حرب أهلية".