تدخل جينيس.. البيئة تنفذ أكبر حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت وزارة البيئة حملة مكبرة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية، من خلال الفرع الإقليمى بالإسكندرية، وبالتعاون مع شركة بانلاستيك ومحافظة الإسكندرية وعدد من شركاء المجتمع المدنى، وذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ.





وتعد هذه الحملة الأكبر فى مصر حيث يصل طولها إلى حوالى 5 كيلو متر، وتم خلالها تنظيف 8 شواطئ، وتوعية المواطنين بمشكلات القمامة البحرية وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية، وجارى ︎البحث حول آلية تسجيل الحملة فى موسوعة جينيس بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن اعتزازها بالحملة لما تسهم به من الحفاظ على البيئة، ونشر وتعزيز ثقافة الإهتمام بالبيئة البحرية، ورفع مستوى الوعى لمرتادى الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من كافة المخلفات وخاصة البلاستيكية، بما يوفر بيئة صحية مستدام.

يذكر أن اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ يعد مبادرة عالمية تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، تحتفل بها دول العالم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لتنظيف المناطق الساحلية والبحرية، وتهدف إلى زيادة الوعى البيئى بأهمية المناطق الساحلية مع تسليط الضوء على تهديد المخلفات وخاصة البلاستيكية على النظم البيئية البحرية والحياة الفطرية.