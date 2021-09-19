وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول جامعة جنوب الوادى الأهلية

جدة - نرمين السيد - أوضح التقرير أن إنشاء جامعة جنوب الوادى الأهلية جاء ضمن إنشاء جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية كخطوة للتوسع فى مجال إتاحة التعليم العالى، وزيادة الموارد الذاتية للجامعات الحكومية، وتخفيف الأعباء على موازنة الدولة، وإتاحة فرص تعليمية جديدة لأبناء الوطن بالجامعات المصرية، والذى يسير وفق ما هو مخطط له، ويعتبر نموذجًا مميزًا على مستوى هذا النوع من المشروعات القومية.

وأشار التقرير إلى أن جامعة جنوب الوادى الأهلية تعد جامعة تحت التأسيس، وتقع داخل الحرم الجامعى الرئيسى لجامعة جنوب الوادى، حيث تبلغ مساحة الجامعة 1.000 فدان، بشرق مدينة قنا، وتقع بالقرب من مدينة قنا الجديدة، وخصص لها مساحة (41) فدان أى نحو (172.200) متر مربع فى الجزء الشمالى الشرقى من الحرم الجامعى، ولها سور وبوابة مستقلة على طريق "قنا – سفاجا السياحى"، وملاصقة للمدينة الطبية بالجامعة الأم التى تشمل كليات الطب، العلاج الطبيعى، طب الفم والأسنان، التمريض، الصيدلة، مستشفيات جامعة جنوب الوادى، والتى تضم (5) مستشفيات ومراكز طبية هى مستشفى الجهاز الهضمى والكبد، مبنى العيادات الخارجية، مستشفى المرزوق للطوارىء، مستشفى صحة المرأة والطب، مركز العلاج الطبيعى.

وأفاد التقرير بأن كليات جامعة جنوب الوادى الأهلية المزمع إنشاؤها تشمل: كلية إعداد المعلمين الدوليين، وتضم برنامج إعداد المعلم الدولى للعلوم الفيزيائية (الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات - العلوم البيولوجية - الجيولوجيا)، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وتضم برامج (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد نظم معلومات الأعمال، الإدارة المالية، نظم محاسبية)، وكلية الألسن وتضم برامج اللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الألمانية وآدابها، واللغة الفرنسية والترجمة)، وكلية السياحة والترفية، وتضم برامج (السياحة الرياضية والترفيهية، السياحة العلاجية، سياحة السفارى والصحارى)، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وتضم برامج علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعى، علوم البيانات والهندسة، وكذلك مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وفى مجال العلوم الطبية، أوضح التقرير أن الجامعة تشمل الكليات التالية: كلية الطب، وتضم برنامج الطب والجراحة، وكلية الصيدلة، وتضم برنامج الصيدلة الاكلينيكية، وبرنامج التصنيع الدوائى، وكلية العلاج الطبيعى، وتضم برنامج العلاج الطبيعى، بالإضافة إلى كلية الهندسة، وتضم برامج (الهندسة الكهربائية والسيارات الكهربائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، العمارة البيئية والعمران، الهندسة الصناعية والتصنيع، الهندسة الطبية الحيوية، تخطيط المدن والأماكن العامة،هندسة الروبوتات)، وذلك فى مجال العلوم الهندسية.

ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية والكوادر البشرية للجامعة عدد (12000) طالب، وعدد (200) عضو هيئة تدريس، وعدد (200) معاون عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى عدد (400) إدارى، وعدد (150) عامل بالخدمات المساندة.

وذكر التقرير أنه تم البدء فى أعمال مشروع إنشاء الجامعة فى الأول من مارس 2021، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال بنهاية العام الأكاديمى (2021/2022).

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية والمبانى الخارجية ومعظم المبانى الداخلية لعدد (10) مبانى وهى: مبنى الإدارة، عدد (3) مبانى علوم طبية، عدد (2) مبنى علوم هندسية، مبنى المعامل، عدد (2) مبنى للورش الهندسية، بالإضافة إلى البدء فى أعمال البوابات الخارجية والأسوار، والموقع العام، وبلغت نسبة الإنجاز الكلى فى المشروع (29.08%).

وأضاف التقرير أن آلية المتابعة للمشروع تتم من قبل وزارة التعليم العالى متمثلة فى صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية، حيث يقوم الصندوق بإعداد الرؤية والبدائل التصميمة والتصميم الابتدائى والنهائى، وكذلك إعداد مستندات الطرح للجامعات، وأعمال إدارة المشروعات، وذلك من خلال المتابعة اليومية والتقارير الأسبوعية والشهرية، بالإضافة إلى إعداد الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية، وحل المشكلات الطارئة، وتقديم الدعم الفنى والاستشارات حسب الحاجة، وأيضًا الزيارات الميدنية.