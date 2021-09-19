/650812/وزير-الخارجية-يجري-اتصالا-هاتفيا-بوزير-خارجية-إسرائيل

دوت الخليج

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصال، إلى الموقف المصري مؤكداً على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة خلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر، مؤكدًا أن مصر مُستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المُساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.

هذا وجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إتهامات لدولة إثيوبيا لافتعالها المشاكل وإثارة التوتر، وذلك هربا من المشاكل الداخلية في البلاد.

دوت الخليج

وقالت مريم الصادق المهدي، في مؤتمر صحفيٍ لها، إن العلاقات مع إثيوبيا تشهد توترا بسبب الاعتداءات الحدودية وسد النهضة.

دعم دول حوض النيل على حقوقها المائية

وأشارت مريم الصادق إلى أن بلادها تدعم حصول كل دول حوض النيل على حقوقها المائية في النهر.

واعتبرت الوزيرة السودانية أن النصر الذي تحقق بشأن سد النهضة في مجلس الأمن يؤكد أن بلادها في "الاتجاه الصحيح"، حسب قولها.