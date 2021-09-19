الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة أسوان

/650804/الزمالك-يواصل-تدريباته-اليوم-استعدادا-لمواجهة-أسوان

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاحد في الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر الفارس الأبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الزمالك حاليا بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس مصر وكذلك انطلاق الموسم الجديد.

ويسعي نادي الزمالك في مواصلات الإنجازات وتحقيق اللقب وحصده من غريمة التقليدي الأهلي، حيث يدخل الفارس الأبيض معسكر يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .