/650808/عايده-نصيف-بيان-مجلس-الأمن-يهدف-إلى-صياغة-قانونية-ملزمة-حول-ملء-وتشغيل-سد-النهضة

قالت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وعضو اتحاد البرلمان الدولي أن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة يمثل خطوة هامة لاستئناف المفاوضات فى منهج تفاوضى يقوده رئيس الاتحاد الافريقى.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة عايدة نصيف بشأن بيان مجلس الامن

بيان مجلس الامن

وأشارت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لتحيا مصر ان بيان مجلس الأمن يؤكد على اهمية قضية سد النهضة عند اعضاء مجلس الامن،وانها قضية يجب احتواء تداعياتها السلبية على الامن والسلم الدوليين، حيث ان نهر النيل نهر دولي ولا يجوز القيام بإجراءات أحادية عليه من أي دولة.

سد النهضه

واكدت النائبة عايدة نصيف، امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ان مصر دائما تطلب اتفاقا دوليا ملزما وقانونيا في ملف السد الإثيوبي، ومن ثم بيان مجلس الامن يهدف الى الوصول الى صياغة قانونية ملزمة حول ملىء وتشغيل سد النهضة.

وتجدر الاشارة إلى أن استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي و الوفد المرافق له.

رحب عبد الرازق بالوفد العراقي مشيدا بقوة و متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

و اكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق الى مكانتها بين الدول العربية مشيرا الى دعم مجلس الشيوخ لاى خطوة فى هذا الاتجاه. استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي و الوفد المرافق له.