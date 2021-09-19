/650809/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-والتشكيل-المتوقع

يستضيف اليوم نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي ليون الفرنسي ضمن فعاليات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المبارة في تمام التاسعة إلا الربع من مساء اليوم علي أرضية ملعب حديقة الأمراء محقل نادي باريس سان جيرمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون على beIN SPORTS HD 2.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع :نونو مينديش - كيمبمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

وفي خط الوسط:أندير هيريرا - لياندرو باريديس

خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار - ليونيل ميسيماورو إيكاردي.

علي الجانب الاخر من المتوقع ان يبدأ نادي ليون المبارة علي النحو التالي :

حراسة المرمي:نتوني لوبيز.

خط الدفاع: إيمرسون - جيسون ديناير - جيروم بواتينج - مالو جوستو

وفي خط الوسط: حسام عوار - برونو جويماريش - كاكيروت

خط الهجوم: شيردان شاكيري - إسلام سليماني - لوكاس باكيتا.

ويحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي حيث فاز بجميع اللقاءات الخمسة الأولى في الدوري ويعتلي صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة.

كيليان مبابي

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تجديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط الملكي والمنتهي في يونيو 2025.

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، أعلن خلال عن تجديد عقد فيدي فالفيردي صاحب الـ 23 عاماً، لمدة موسمين حتي يونيو 2027.

وإلتقط فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، عدد من الصور التذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملاً قميص التجديد حتي 2027.

سجل جاريث بيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة من خلال انطلاقة سريعة عن طريق كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ليفانتي استغلها في إختراق منطقة جزاء ليفانتي ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه زميله جاريث بيل المواجه للمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.