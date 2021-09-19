«حياتها في خطر».. تطورات الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى

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كشف أحد الأصدقاء المقربين من الإعلامية المصرية أسماء مصطفى عن تطورات حالتها الصحية بعد أن خضعت مؤخرًا لعملية جراحية جديدة، مؤكدًا أنها كانت في وضع حرج وأنها لازالت حتى الآن محتفظة بجزء من الورم الخبيث داخلها.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى بعد خضوعها لعملية جراحية جديدة.

أسماء مصطفى في وضع حرج

طالب محمد عبد الرحمن صديق أسماء مصطفى الجمهور بالدعاء لها في محنتها الصحية، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: " من وقت تعب أسماء مصطفى وكل شهر بسيناريو وكل عملية بتتقدم خطوات وبتفوق من البنج تلاقي حواجز جديدة".

واستطرد قائلًا: "آخر عملية أول امبارح، ربنا لطف بيها والدكتور اكتشف حاجة صعبة جدا مكنتش باينة في المسح الذري حرفيا حياتها كانت في خطر، الحمد لله عدت على خير، لكن للأسف لسة جزء من الورم الخبيث جدا موجود".

وأضاف: " أسماء بتطلب منكم أن تدعو لها، لأن لطف ربنا ودعوات الصالحين هي سلاحها الوحيد للمقاومة، ادعوا لأسماء مصطفى في محنتها هي فعلا تستاهل كل خير".

أسماء مصطفى تخضع لعملية جراحية جديدة

كانت كشفت الإعلامية أسماء مصطفى خضوعها لعملية جراحية جديدة، إذ أنها تعاني من مرض السرطان اللعين، مطالبة الجمهور بالدعاء لها أن تمر تلك المحنة بأسرع وقت.

نشرت أسماء مصطفى صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها كاشفة خضوعها لعملية جراحية جديد، قائلة: “بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية دون توصيف دقيقة، أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي، وهو القادر وحده على شفائي”.

تابعت بالدعاء لها: “اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفني ودواني وعافني إنك عفوا كريم، واشفي كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله، فضلًا اسالكم الدعاء ربنا يتقبل يا رب”.

أسماء مصطفى تعلن إصابتها بالسرطان

وسبق وأن أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج هذا الصباح، على قناة إكسترا نيوز، عن أسباب اختفائها خلال الفترة الماضية.

وقالت أسماء مصطفى في منشور لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص».

وتابعت الإعلامية أسماء مصطفى: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء».​