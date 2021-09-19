وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحى لميناء المكس الجديد بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق كامل الوزير أعمال الرفع المساحى لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية، يرافقه أعضاء اللجنة الخاصة بإنشاء الميناء، والتى تضم أعضاء من كل من محافظه الإسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة للمساحة بتفقد موقع ميناء المكس الجديد ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع.





يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء ميناء المكس بين مينائى الإسكندرية والدخيلة وذلك خلال تفقده لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية أوائل الشهر الجارى.

وتابع الوزير أعمال الرفع المساحى لموقع الميناء الجديد وتفقد الأماكن الخاصة بالأولويات العاجلة للرفع المساحى شمال طريق المكس فى المسافة من ترعة النوبارية حتى ميناء الدخيلة وذلك لسرعة البدء فى أعمال الرسومات التخصصية والتصميمية النهائية للميناء والبدء فى التنفيذ كما وجه الوزير بسرعة البدء فى أعمال التطهير بالمناطق المتاحة من الميناء.

وأكد وزير النقل خلال جولته ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال خاصة وانه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس والانتهاء من تطوير مينائى الإسكندرية والدخيلة.

وأوضح أنه فى نهاية عام 2024 سيكون ميناء الأسكندرية من أكبر موانئ البحر المتوسط مشيرا إلى أن ميناء المكس يشتمل على 7 أرصفة بطول 3.5 كم. ط وأعماق تصل 18-20 متر وساحات تخزين تقدر بـ3.5 كم2 وستصل تكلفته إلى 12 مليار جنيه.

وفى ختام الجولة اجتمع الوزير مع أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس وبحضور عدد من أهالى المكس ونجعى اسو والألومونيوم حيث أكد الوزير أن ميناء المكس مشروع قومى سيخدم الدولة المصرية بشكل عام وأهالى الإسكندرية بشكل خاص وسيوفر عددا كبيرا من فرص العمل لأهالى الإسكندرية.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المالكة لأى أراضى او عقارات فى حيز مشروع ميناء المكس وذلك لتقدير التعويضات العادلة لهم وفقا للمنهجية المتبعة من هيئة المساحة المصرية كما أن الصيادين لن يضاروا مضيفا أنه بالنسبة لبعض الاستفسارات الخاصة بنجعى أسو والألومونيوم تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتوفير شقق بديلة لكافة الأهالى فى بشاير الخير وفقا للأطر القانونية المحددة فى كافة الحالات مضيفا أنه على كل مواطن فى هذه المناطق أن يطمئن تماما مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أى مواطن عند تنفيذ أى مشروع قومى.