عاجل.. شكرى يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير شكرى ستتضمن المشاركة فى عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع فى المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولى والإقليمى، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف فى إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

وسيلتقى وزير الخارجية، على هامش مشاركته، بعدد من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد من أجل المتوسط.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية سيعقد أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين فى أعمال الجمعية العامة، لمناقشة أوجه التعاون الثنائى مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

وأوضح أن لقاءات الوزير شكرى تستهدف عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطنى فى مختلف مناحى العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.