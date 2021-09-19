المونوريل والتحول الرقمى.. عبدالعال يستعرض إنجازات محافظة القاهرة خلال 2021

جدة - نرمين السيد - ترأس اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة لاستعراض أهم الانجازات والمشروعات التى تمت خلال عام 2021 والموقف المالى الختامى للعام المالى 2020/ 2021.





وأثنى محافظ القاهرة خلال الاجتماع على جهد العاملين بالمركز مؤكدا أن مركز معلومات شبكات المرافق هو أحد أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيسى ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التى تتم فى محافظة القاهرة كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ومسار المونوريل والتحول الرقمى لربط الجهات الحكومية والإدارية بجميع أحياء المحافظة وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كبارى المنطقة الشمالية وكبارى منطقة مدينة نصر وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير القاهرة التاريخية وغيرها من المشروعات الكبرى بالعاصمة.

وأشارت المهندسة أمل محمد حنفى رئيس مركز معلومات شبكات المرافق إلى أن المركز من خلال فروعه السبعة المنتشرة فى أنحاء القاهره يقوم بعمل الرفع المساحى والاحداثيات لقطع الأراضى المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقا لاشتراطات البناء الجديدة، ويتم تسليم المواطن خريطه بها الموقع الذى تم رفعه مساحيا بواسطه أجهرة مساحيه دقيقة وصوره من جوجل ايرث google earth وكشف بالاحداثيات المطلوبة.

ويقدم المركز خدماته فى جميع الأعمال المساحية وانشاء قواعد البيانات بالـGIS (نظم المعلومات الجغرافية ) وأيضا لديه مركز تدريب متكامل على جميع الأعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته التى استمرت اكثر من 30 عام لبقية محافظات مصر وايضا على المستوى الدولى.

ويعد مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة والذى أنشئ عام 1988 من المراكز الرائدة فى مصر حيث انه من أوائل المراكز التى استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يقدم خدماته لعملائه فى عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر.

ويعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات.

ويقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية إستثمارات المرافق فى باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطنى العاصمة وتأمينها ضد أى أعمال تدمير أو إتلاف، كذلك المحافظة على شبكة الطرق والمواصلات بالعاصمة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة لما هو موجود فى باطن الأرض للمعاونة فى التخطيط المستقبلى الدقيق لمشروعات البنية الأساسية والمرافق مع توفير ذلك التوازن بين ما هو موجود فى باطن الأرض وتلك المنشآت فوق سطح الأرض والسيطرة على أعمال الحفر، كذا منع الحفر العشوائى بالقاهرة.

كما يضطلع المركز بمهمة معاونة المحافظات الحضرية فى إنشاء مراكز معلومات لشبكات المرافق على غرار المركز.

ويضم مجلس إدارة المركز نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق (المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحى) وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.