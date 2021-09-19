سامح شكرى يُجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية إسرائيل

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جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى تطرق، خلال الاتصال، إلى الموقف المصرى، مؤكداً على ضرورة إحياء مسار تفاوضى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وضرورة خلق أُفق سياسى بالتوازى مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار فى المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر، مؤكدًا أن مصر مُستمرة فى جهودها الحثيثة فى هذا الشأن.
كما تطرق الاتصال الهاتفى إلى الجهود المبذولة فى إطار إعادة الإعمار وتقديم المُساعدات والدعم التنموى لسائر الأراضى الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطينى الشقيق.
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