القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور تعامل فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة البحر الأحمر مع الفتاة وأجرى دراسة حالة لها وتبين إنها تدعى "ريهام . ر. ح" وتبلغ من العمر 24 عاما، وهى طالبة جامعية، حيث إنها تركت منزل والدها، وتفضل الوجود بأرصفة الشوارع خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وتعانى من بعض الاضطرابات النفسية.

وقد قام فريق التدخل السريع المحلى بتحرير محضر شرطة برقم 4791 لإثبات الواقعة، وتم التواصل مع والدها والذى رفض استلامها، وعرض الفريق المحلى بالبحر الأحمر تقريرها على النيابة العامة لإيداعها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبى عليها، وعند اعتماد التقرير الطبى تبين أنها واعية ومدركة للزمان والمكان، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة بالمحضر رقم 4791 لسنة 2021 إدارى، إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها.

ونسق فريق التدخل السريع المركزى لإيداعها دار معانا لإنقاذ إنسان بالهرم بالتعاون مع فريق التدخل السريع المحلى وذلك لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى بلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الإنسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528 وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة التضامن الاجتماعى.