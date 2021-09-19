القومي للمرأة : سفيرات المحبة والسلام يعقدن إجتماعهن الدوري

عقدت مجموعة سفيرات المحبة والسلام من واعظات و راهبات و خادمات من وزارة الاوقاف والكنائس المصرية الثلاث عضوات مبادرة سفيرات المحبة و السلام التابعة للمجلس القومي للمراة اجتماعهن الدوري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بهدف مناقشة نتائج اللقاء التدريبي الذي عقده المجلس لهن لتعريفهن بالاجندة الدولية للامن والسلام وتعريفهن بدور المراة المصرية في حفظ الامن والسلام على المستوى الوطني و دور الدولة في مبادارت حفظ الامن والسلام اقليميا ودوليا كما ناقشن كيفية ترجمة اهداف الاجنده في شكل انشطة جماعية وثنائية والنزول بها للمواطنين لتعريفهم بها

وانتهى الاجتماع باقرار مجموعة من الانشطة المشتركة و المقترح التي سيقومون بتنفيذها سويا مع المواطنين في القري التي تشملها مبادرة حياه الكريمة تماشيا مع خطة الدولة لتنمية هذة القري وتحسين جودة حياة المواطنين المقيمين بها

تهدف الانشطة الى التواصل مع المستهدفين لتوعيتهم بالمشروعات التنموية التي تنفذها بقراهم و اثارها الاقتصادية والاجتماعية على حياتهم اليومية كما تم تشكيل فريق عمل لكل محافظة يقوم بصياغة خريطة الانشطة لتغطية اكبر عدد من قرى المبادرة مدار العام التي ستنفذ

بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات المعنية

يذكر ان المجلس القومي للمراة اطلق مبادرة المحبه و السلام وهي الاولى من نوعها عام ٢٠١٧ بدعم من وزارة الاوقاف ورؤساء الكنائس المصرية الثلاث بهدف العمل المشترك لنشر قيم المحبة والسلام في ربوع الوطن من خلال المشاركة في اللقاءات التثقيفية و الفعاليات الميدانية و حملات طرق الابواب التي ينظمها المجلس