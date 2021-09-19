«تعدى عليها جنسيًا ».. تفاصيل ذبح سيدة على يد والدها في الفيوم

/650813/تعدى-عليها-جنسيا--تفاصيل-ذبح-سيدة-على-يد-والدها-في-الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الأحد، في حل ملابسات ذبح فتاة تبلغ من العمر 31 عامًا، عثر عليها بالأراضي الزراعية قي قرية الحميدية الجديدة التابعة لمركز شرطة الفيوم مذبوحة من الرقبة، ولا يوجد معها إثبات لهويتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حل غموض مقتل فتاة في الفيوم

مذبوحة من رقبتها

ترجع تفاصيل الواقعة عندما عثر بعض المزارعين منذ أيام على جثمان ربة منزل مذبوحة من رقبتها وملقاة في الأراضي الزراعية بقرية الحميدية الجديدة، فقاموا بإبلاغ الشرطة، وقام ضباط وحدة المباحث بالفيوم، بعملية تفريغ كاميرات القرية فى المداخل والمخارج.

وكثفت فريق البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، بتوجيهات اللواء ياسر حسن مدير ادارة البحث الجنائى ، ومباحث مركز الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز والفريق المعاون من كشف كواليس مقتل ربة منزل تبلغ من العمر 32 عامًا، مذبوحه من الرقبه وملقاة في الأراضي الزراعية.

وكشفت تحريات المباحث الأولية، بعد تفريغ جميع الكاميرات الموجودة بقرية الحميدية المداخل والمخارج بأن القاتل هو والدها الذي اعتدى عليها جنسيا عدة مرات، وأفقدها عذريتها، وحملت منه سفاحا، وتم إجهاضها منعا للفضيحة في القرية المقيمين بها.

وبعد ذلك سافر بها نجل عمها الأكبر وتزوج بها لكن الأب لم يرض بزوجها والبعد عنه، لرغبته فى الاعتداء عليها جنسيا، فقام بتهديدها بالقتل وقتل زوجها، ثم دفع لأشخاص مأجورين لقتل زوجها، فخاف منه وقام بطلاقها حرصا على حياته.

وعثر وحدة المباحث بالفيوم، على التليفون الخاص بالضحية المذبوحة المجني عليها، وبالبحث في برامج وفتح صفحتها علي التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، شاهدوا فيديو قبل وفاتها بأيام تناشد فيه رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية بحمايتها من والدها.

فيديو يكشف أسرار المتهم وأخواته وشركاؤه

ونشرت الفتاة فيديو على التواصل الإجتماعي يكشف أسرار تجارة والدها في الآثار هو وأخواته وشركاؤه، وخطفهم للأطفال، وقتلهم على الأماكن الأثرية لفتحها.

واشتد غضب والدها عليها بعد ما قامت به من نشر، وكشف أسراره وفضحه علانية، فأستاجر بعض المسجلين الخطر وبعض شركاء في تجارة الآثار، وقاموا بخطفها من القاهرة والعودة بها إلى محافظة الفيوم لقتلها وذبحها مثل الماشية من رقبتها، والقاءه في أحدي الأراضي الزراعية بقرية الحميدية الجديدة وفرو هاربين.

ونجحت الأجهزة الأمنية القبض علي الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.