/650814/المصري-الديمقراطي-يعقد-ندوة-قانون-الإدارة-المحلية-بين-الحلم-والواقع-بالتعاون-مع-تنسيقية-شباب-الاحزاب

ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لحضور ندوة بعنوان، "قانون الإدارة المحلية بين الحلم والواقع "، وذلك يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الساعة الثامنة مساء، على صفحتي اتحاد الشباب و نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ندوة قانون الادارة المحلية بين الحلم والواقع

قانون الادارة المحلية

ويشارك فى الندوة النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة إيمان الألفي ، عضو لجنة المحليات بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و الدكتورة أسماء حسنين، مسؤول ملف الإعلام باتحاد الشباب.

اتحاد الشباب بحزب المصري الديمقراطي

ويدير الندوة محمد نبيل، رئيس اتحاد الشباب بمحافظة الجيزة، و أعد الندوة وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.

تأتي الندوة ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منها ندوة بعنوان "الانتقال من التعليم الأساسي إلى الجامعي.. أزمة الثانوية العامة".