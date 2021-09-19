/650815/الكارثة-تتفاقم-الهند-تسجل-أكثر-من-30-ألف-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-و309-وفيات

قات وزارة الصحة الهندية بتسجيل 30 ألفا و773 صابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و448 ألفا و163 شخصا.

دوت الخليج

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أنه وفق ما ورد بصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأحد- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 309 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 444 ألفا و838 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن 38 ألفا و945 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليونا و671 ألفا و167 شخصا.

و يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 332 ألفا و158 حالة، وفقا لأحدث البيانات.

هذا وأكد مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر على موعد من دخولها للموجة الرابعة من كورونا، ناصحًا المواطنين بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

دوت الخليج

كيف تقى نفسك من فيروس كورونا

دوت الخليج تنشر فى التقرير التالى الاجراءات التى يلزم اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك نقلًا عن وزارة الصحة المصرية.

من الضرورات التى شددت عليها وزارة الصحة فى وقت لاحق، فقد أكدت على أنه من الضرورى غسل اليد جيدًا بالماء واستخدام الصابون أو المحاليل الكحولية.

اجراءات يلزم اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

وأيضًا يلزم حرص المواطنين على المسافات الآمنة التى يمكن من خلالها تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أن الأماكن المزدحمة يكون الشخص فيها أكثر عرضة للإصابة.

كما حرصت وزارة الصحة، على ضرورة أن يرتدي المواطنين كمامات أثناء السير، وعدم لمس العينين أو الأنف وذلك حتى لا يكون سببًا فى انتشار العدوى فى الجسد.

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كما شددت الوزارة على أنه من الضرورى أن يلتزم جميع المواطنين بالاجراءات الاحترازية، وأيضًا أن يكونوا حريصين على أنه فى حالة الشعور بالإرهاق أو الهذيان يلزم الجلوس فى المنزل وعدم الاقتراب من أى شخص.