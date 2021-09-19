تعرف علي موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا.. والقنوات الناقلة

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يحل اليوم نادي فالنسيا الإسباني ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة ريال مدريد ضمن فعاليات الجولة السادسة من منافسات بطولة الليجا الإسبانيه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المبارة علي ارضية ملعب مستايا محقل نادي فالنسيا وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع ان يبدأ المدير الفني لنادي ريال مدريد كارلو انشيلوتي المباراة بتشكيلة مكونة من :

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو.

وفي خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسوس جونيور، بنزيما، رودريجو.

علي الجانب الاخر فمن المتوقع ان يبدأ نادي فالنسيا المباراة بالتشكيلة الاتية:

تشكيل فالنسيا المتوقع ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كوريا، باوليستا، ألديريتي، جايا.

وفي خط الوسط: سولير، جيامون، فاس، فولكييه.

خط الهجوم: جوميز، جيديس.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد 11 نقطة.

ووفقًا للإذاعة الفرنسية، فإنه تم إبلاغ مبابي في معسكر منتخب فرنسا بموقف ريال مدريد وصرف نظره عن التعاقد معه ، بعدما لم يتلقي الملكي أي رد من إدارة باريس .

عرض ريال مدريد لضم مبابي

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تجديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط الملكي والمنتهي في يونيو 2025.

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، أعلن خلال عن تجديد عقد فيدي فالفيردي صاحب الـ 23 عاماً، لمدة موسمين حتي يونيو 2027.

وإلتقط فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، عدد من الصور التذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملاً قميص التجديد حتي 2027.

سجل جاريث بيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة من خلال انطلاقة سريعة عن طريق كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ليفانتي استغلها في إختراق منطقة جزاء ليفانتي ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه زميله جاريث بيل المواجه للمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.بينما يأتي فالنسيا ثالثًا بـ10 نقاط مثل ريال مدريد، والفريق الفائز في تلك المباراة سيعتلي صدارة ترتيب الليجا.