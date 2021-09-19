/650819/ألبومان-وحفل-بالأوبرا-أصالة-تعيش-حالة-من-النشاط-الفني-بعد-زواجها

تعيش المطربة السورية أصالة حالة من التوهج والتألق الفني، وذلك بعد إعلان زواجها للمرة الرابعة من الشاعر العراقي فائق حسن، حيث تحضر لألبومان أحدهما باللهجة الخليجية والآخر بالمصرية.

دوت الخليج يرصد المشروعات الفنية للمطربة السورية أصالة خلال الفترة المقبلة.

أصالة تحيي حفلّا بدار الأوبرا نوفمبر المقبل

كما تحيي أصالة حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية في شهر نوفمبر المقبل، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل الحفل.

فائق حسن يتغزل في زوجته أصالة

حرص الشاعر العراقى فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصرى، على مغازلة زوجته بأبيات من الشعر نشرها فى صورة عبر الاستورى الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر خلالها وهو يقود سيارته بينما تجلس بجواره أصالة.

وجاءت أبيات الشعر التى أضافها فائق حسن على الصورة: "مهما بالغت لن أصلك، كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن؟ أيتها المراة القلب والقلب الامرأة أعشقك حد إلا عودة انتي عنواني وكل ما كان وما سوف يكون".

وهنأت شام الذهبي والدتها أصالة على زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، متمنية لها حياة مليئة بالسعادة والحب والإخلاص.

شام الذهبي تهنئ والدتها بزواجها

نشرت شام صورة لوالدتها برفقة زوجها فائق حسن عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "عروستنا الحلوة.. الله يسعدك يا أمي وابنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس".

وأضافت شام: "اللي أنا متاكدة مثلك أن حبيبنا فائق راح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتستحقيها، الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوا بالمحبة والود والإخلاص".

أصالة ترد على تهنئة ابنتها شام

وردت أصالة على حديثها المحب على الفور قائلة: "الله يحفظ لي إياكي يا نور عيوني أنتي".

وكانت المطربة السورية أصالة، أعلنت بشكل رسمي زواجها من الشاعر العراقي حسن فائق، مشيرة إلى أن علاقتهما مبنية على صداقة متينة، ومعربة عن حبها لشخصه الطيب، الذي يفهما بدون شرح أو تكلف.

أصالة تعلق على زواجها للمرة الرابعة

نشرت أصالة صورة برفقة زوجها الجديد حسن فائق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظه حولت مشاعرنا. كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيه على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف هو.. واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو معًا".

وأردفت قائلة: "جميع مسؤولياتنا ونعلم تمامًا أن خير ما نعطيه هو الحب، سنعلم أولادنا كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص وسنعطيهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد نتمنى أن يكون دون أي ضرر".

وأضافت: "أشكر قلوبكم الطيبه التي فرحت لي وبي وأدعو الله أن أكون دائمًا، سعادة وطمأنينه لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق واللي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كل ماجمعته من شعور فيه خب كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".