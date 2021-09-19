السعيد: الإدارة الاستراتيجية تساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن الإدارة الإستراتيجية تساعد رؤساء الوحدات المختلفة على تطوير رؤية مستقبلية واستراتيجيات تحقق تلك الرؤية؛ بما يحقق مهام الوحدة فى إطار رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ومتابعة السياسات والبرامج اللازمة لتفعيل تلك الاستراتيجية، ثم تقييم الأثر المحقق لتلك البرامج والسياسات ومدى تحقيقها للأثر المنشود فى هذا الإطار.





جاء ذلك بمناسبة إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النسخة الثانية من دليل الإدارة الإستراتيجية بالجهاز الإدارى للدولة. وأوضحت السعيد، اليوم الأحد، أن الدليل الإرشادى الخاص بالإدارة الإستراتيجية الذى أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يأتى فى إطار جهود تطوير عملية التخطيط والتنمية وضمان فاعلية عملية التخطيط ومخرجاتها، مشيرة إلى أن الدليل يتناول الإطار المؤسسى لعمل الإدارة الإستراتيجية من حيث المهام الرئيسية والاختصاصات والمخرجات المتوقعة، ويستعرض كذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية التى تتضمنها الإدارة الاستراتيجية. من جانبه، أوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خالد مصطفى، أن دليل الإدارة الإستراتيجية الذى أطلقته الوزارة يلقى الضوء على الجدارات والمهارات التخصصية والفنية والقيادية والشخصية اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، متابعا أنه إيمانا بأهمية وجود كوادر مؤهلة ومحترفة، فإن الدليل يفرد مجموعة من البرامج التدريبية فى مختلف مجالات اختصاص الإدارة الاستراتيجية للوصول لإدارة ذات كفاءة وفاعلية تساهم فى تحقيق مستهدفات الوحدة الاستراتيجية. وأكد مصطفى، أن الدليل يأتى فى إطار دور الإدارة الإستراتيجية بوزارة التخطيط فى تقديم الدعم الفنى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة كافة فى مجالات الإدارة الإستراتيجية، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية جديدة فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019 بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للإدارة الإستراتيجية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

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