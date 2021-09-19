محافظ الجيزة يعلن بدء تغطية مصرف ناهيا وتطوير طريق المنصورية

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الجيزة موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مطلب أهالى كرداسة وبرك الخيام والمناطق المتاخمة لمصرف ناهيا على أعمال التغطية بدءا من الطريق الدائرى وحتى المريوطية لما لذلك المشروع من أهمية حيوية فى الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين فى إطار خطة الدولة بالعمل على تطوير الترع والمصارف خاصة الماره بالكتل السكنية وخلق محور مرورى يخدم تلك المناطق.

وأضاف أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارات الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والبيئة لإقامة محطة معالجة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش وذلك من خلال توريد كميات المخلفات الصلبة طبقا لمتطلبات التشغيل والتى ستكون فى حدود 1200 طن / يوم مما سيساهم فى التخلض الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها لتحقيق التوازن البيئى وتقليل تلوث الهواء إلى جانب مواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر إمبابة وكرداسة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وذلك للوقوف على خطة المحافظة التنموية والجهود المبذولة والخطط المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال تطوير طريق المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة من خلال إزالة كافة التعديات الموجودة على جانبى الطرق انطلاقا من خطة استحداث محاور مرورية جديدة لتيسير الحركة المرورية.

ولفت المحافظ إلى أن المراكز والمدن شهدت العام المالى الماضى رصف وتطوير عدد من الطرق الرئسية والداخلية للنهوض بشبكة الطرق بها، موجها مركز ومدينة منشأة القناطر بسرعة الإنتهاء من تطوير مواقف السيارات لخدمة المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة مدير إدارة الأملاك بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من إجراءات حصر الترع الموجودة داخل الكتل السكنية والتى يمكن الإستغناء عنها للعمل بالتنسيق مع وزارة الرى على إستغلالها كمحاور مرورية لخدمة المواطنين.

ووجه مدير الموارد المائية بالتنسيق مع المراكز والمدن لرفع كافة نواتج أعمال تطهير الترع والمصارف من على جانبى الطرق لما تمثله من مظهر غير حضارى.

كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة الانتهاء من إدخال كافة المرافق للمدارس الجديدة وكذا الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع المدارس والمنشأت التعليمية الجديدة قبل بدء العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى إنشاء وتنفيذ مطبات صناعية أمام المدارس التى فى حاجة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب من أجل العمل على تذليل العقبات والمشاكل التى تواجه المواطنين للعمل على حلها.

وخلال اللقاء أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لدور محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية لما قدموه من مشروعات وخدمات تنموية خلال الفترة السابقة.

شهد اللقاء حضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديرى المديريات الخدمية.