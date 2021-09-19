فيديوجراف- بدء الإجراءات القانونية.. معلومات عن الملصق الإلكترونى للسيارات

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن الملصق الإلكترونى للسيارات: وأهابت الوزارة، بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق، وتشمل العقوبات "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر - الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1.500 جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين".

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