«جوازه آخرها النيابة».. تفاصيل خطوبة طفلي في الحوامدية بالجيزة

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شهدت قرى الحوامدية، خلال الساعات الماضية،واقعة حفل خطوبة لطفلين في ربيع العمر، مما أثار رواد التواصل الإجتماعي الغضب والسخرية، وعلى الفور تم استدعاء والديهما لاستجوابهما والاستماع إلى أقوالهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عقد حفل خطوبة لطفلين في الحوامدية

حفل خطوبة لطفلين في الحوامدية

وكانت وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، تفيد عقد حفل خطوبة لطفلين بإحدى قرى القسم، وتوصل ضباط المباحث لهوية والدي الطفلين وتم استدعاؤهما لاستجوابهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإخطار النيابة للتحقيق.

صور على التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكانت انتشرت صورتهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال شراء الشبكة والخطوبة، إنهما طفلا الحوامدية اللذين أثارا الجدل خلال الساعات الماضية بعد نوبة من السخرية والغضب أصابت كل من شاهد منشور خطبتهما.

عروسين 12عامًا و11عامًا

صور الطفلين لم يصدقها غالبية من شاهدها نظرا لصغر سنهما الشديد فالعريس يبلغ من العمر ١٢ عاما والعروس ١١ عاما حتى انتشر مقطع فيديو لحفل الخطبة ويحيط بالعروسين أصدقائهما من الأطفال أيضا.

وزيادة لتأكيد المنشور، خرج محل مصوغات بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية بمنشور آخر للعروسين خلال شراء شبكتهما من محله، ليتهمه بعض المواطنين بافتعال الأمر للترويج لمحله إلا أن أهالي القرية ممن حضروا حفل الخطبة أكدوا الأمر بأن العريس الشهير بـ «أبو وافية العسل»، أقام خطبته على وفاء سيد.

بعد انتشار وتداول الصور .. بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة في جمع المعلومات وإجراء التحريات للتأكد من صحة الواقعة، وبعد ساعات قليلة تأكدت الواقعة، ونجحت قوة أمنية من قسم شرطة الحوامدية في القبض على والدي العروسين وتمت إحالتهما للنيابة العامة.

وبعد تحقيقات من النيابة ومواجهة والدي العروسين بمقاطع الفيديو عبر التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وصور حفل الخطوبة وجريمتهما بتزويج قاصرين.

أكدا إنها مجرد خطبة ولم ينويا إتمام الزواج قبل بلوغهما السن القانونية، أمرت النيابة إخلاء سبيل والدي العروسين الطفلين بعد أخذ تعهد عليهما بحسن رعاية أبنائهما وعدم المضي في تلك الخطبة.