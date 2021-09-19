/650828/خلال-لقاءة-بممثلي-مجلس-النواب-محافظ-الجيزة-يعلن بدء-أعمال-تغطية-مصرف-ناهيا-بدءا-من-الدائري-وحتي-المريوطية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف الي إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتي يأتي علي رأسها تطوير شبكة الطرق والمحاور إلي جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتنفيذ خطة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير مساكن حضارية بديله لقاطنيها.

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وأكد محافظ الجيزة على موافقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مطلب أهالى كرداسة وبرك الخيام والمناطق المتاخمة لمصرف ناهيا على أعمال التغطية بدءآ من الطريق الدائري وحتي المريوطية لما لذلك المشروع من أهمية حيوية في الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين في إطار خطة الدولة بالعمل علي تطوير الترع والمصارف خاصة الماره بالكتل السكنية وخلق محور مرورى يخدم تلك المناطق.

بدء أعمال تغطية مصرف ناهيا بدءا من الدائري وحتي المريوطية

وأضاف المحافظ بأن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة لإقامة محطة معالجة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش وذلك من خلال توريد كميات المخلفات الصلبة طبقا لمتطلبات التشغيل والتى ستكون في حدود 1200 طن / يوم مما سيساهم في التخلض الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها لتحقيق التوازن البيئي وتقليل تلوث الهواء إلي جانب مواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين .

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءة مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر إمبابة وكرداسة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وذلك للوقوف على خطة المحافظة التنموية والجهود المبذولة والخطط المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ الجيزة أنه تم البدء في تنفيذ أعمال تطوير طريق المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة من خلال إزالة كافة التعديات الموجودة علي جانبي الطرق إنطلاقا من خطه إستحداث محاور مرورية جديدة لتيسير الحركة المرورية ،لافتآ بأن المراكز والمدن شهدت العام المالي الماضي رصف وتطوير عددآ من الطرق الرئسية والداخلية للنهوض بشبكة الطرق بها ، موجهآ مركز ومدينة منشأة القناطر بسرعة الإنتهاء من تطوير مواقف السيارات لخدمة المواطنين .

كما كلف محافظ الجيزة مدير إدارة الأملاك بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من إجراءات حصر الترع الموجودة داخل الكتل السكنية والتي يمكن الإستغناء عنها للعمل بالتنسيق مع وزارة الري على إستغلالها كمحاور مرورية لخدمة المواطنين، موجهآ مدير الموارد المائية بالتنسيق مع المراكز والمدن لرفع كافة نواتج أعمال تطهير الترع والمصارف من علي جانبي الطرق لما تمثله من مظهر غير حضاري.

كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة الإنتهاء من إدخال كافة المرافق للمدارس الجديدة وكذا الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع المدارس والمنشأت التعليمية الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد ، بالإضافة إلي إنشاء وتنفيذ مطبات صناعية أمام المدارس التي في حاجة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب من أجل العمل علي تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المواطنين للعمل علي حلها.

وخلال اللقاء أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لدور محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية لما قدموه من مشروعات وخدمات تنموية خلال الفترة السابقة.

شهد اللقاء حضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.