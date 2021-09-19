وجوه جديدة في قائمة كيروش ..استعداداً لمواجهتي ليبيا

/650829/وجوه-جديدة-في-قائمة-كيروش-استعدادا-لمواجهتي-ليبيا

يستعد البرتغالي كارلوس كيروش مساء اليوم لإعلان قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لخوض مباراتي ليبيا ضمن الجولتين الرابعة والخامسة من التصفيات المؤهلة الي نهائيات كأس العالم قطر 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان كيروش قد طلب تقريراً مفصلاً عن جميع اللاعبين المحترفين المصريين بالخارج من أجل منح فرصة لمن يستحق التواجد مع النتخب في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تضم قائمة كيروش المعلنة مساء اليوم بعض الوجوة الجديدة استعداداً لمواجهتي ليبيا المقبلتين.

من المتوقع أن تكون قائمة المحترفين علي النحو التالي :

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

احمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي

احمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور التركى،

كما يضع الجهاز الفنى فى حساباته أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاى سبور التركى وعمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألمانى، بينما لم يتم حسم الموقف النهائى لمصطفى محمد مهاجم جالتا سراى حتى الأن.

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ترتيب منتخب مصر

وحصد منتخب الفراعنة 4 نقاط بعد أول جولتين من التصفيات عقب الفوز على أنجولا بهدف دون رد بالجولة الأولى، والتعادل مع الجابون بهدف لمثله في الجولة الثانية، فيما يتواجد منتخب ليبيا في صدارة المجموعة السادسة بعد الفوز في أول جولتين على حساب الجابون وأنجولا.

ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم:

1- منتخب ليبيا 6 نقاط

2- منتخب مصر 4 نقاط

3- منتخب الجابون نقطة وحيدة

4- منتخب أنجولا دون رصيد من النقاط.

ومن المقر أن ينطلق المعسكر الأول للبرتغالي كارلوس كيروش يوم 28 سبتمبر الجاري وخوض مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.

وائل جمعة يتحدث عن معسكر منتخب مصر

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، طلب تقريرا مفصلا عن جميع اللاعبين المصريين المتواجدين في أوروبا خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" منتخب مصر مفتوح للجميع ولن يكون حكرا على أحد والفترة القادمة سوف تشهد تطورات كثيرة تأتى في صالح المجموعة، وننافس على التأهل لكأس العالم من أجل إسعاد الجماهير المصرية".

وتابع" التواجد مع منتخب مصر تكليف وتشريف، ولم أكن أستطيع أن أرفض التواجد مع منتخب مصر حاليا، ودائما يمتلك المنتخب صفوة المدربين الكبار ، والفترة الأخيرة كان بها العديد من المتغيرات بسبب عدم الاستقرار ولكن الفترة القادمة سوف تشهد تغييرات كثيرة".