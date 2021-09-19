أول ظهور لزوجة حمادة هلال على السجادة الحمراء بعد خلع الحجاب..«صور»

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دوت الخليج يرصد أحدث ظهور لزوجة الفنان حمادة هلال بدون حجاب بمهرجان الفضائيات العربية.

حمادة هلال يحصد جائزة أفضل ممثل

فاز النجم حمادة هلال بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل «المداح»، وداعب زوجته قائلًا: "جبتك معايا أهو.. عشان كانت بتقولى ما بتاخدنيش معاك المهرجانات ليه".

أُقيم مساء أمس السبت، حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال 12، والمهداة إلى روح الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان الفضائيات العربية.

توافد عدد كبير من نجوم الفن في مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الثانية عشر، منهم أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وليلى وملك ومنى أحمد زاهر، وحمادة هلال وزوجته، ونرمين الفقي، ونسرين طافش، ومحمد رياض، وروجينا، ومحمد الشرنوبي وزوجته، وعايدة رياض، وداليا مصطفى، ونيكول سابا، ورنا رئيس.

تكرم الدورة الثانية عشرة لمهرجان الفضائيات العربية والتي تحمل فعاليات المهرجان اسم «الأفضل والمفضل» مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع على مستوى مصر والوطن العربي في الدراما والسينما والبرامج والإعلاميين ونجوم الفن، وذلك تحت إدارة رئيس المهرجان أحمد عليوة ورئيس اللجنة المنظمة علي ياسين.

نجوم الفن يحصدون جوائز مهرجان الفضائيات العربية

وحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، من بينهم، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقى، احمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

حمادة هلال يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر، أن الفنان حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «المداح»، بطولته إلى جانب أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح بطولة حمادة هلال

والمسلسل يحكى عن صراع درامى بين الشقيقين حمادة هلال وخالد سرحان ضمن أحداث المسلسل، ويجسد سرحان شخصية "حسن ابن الشيخ سلام"، وهو شقيق صابر بن الشيخ سلام - حمادة هلال.